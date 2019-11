"Nyt on mahtava talvinen ilma, joka luo tunnelmaa juhlaamme", sanoi piispa Jukka Keskitalo Hoosianna-tilaisuudessa tuomiokirkon edustalla

Oulun tuomikirkon edustalle kerääntyi lauantaina satoja ihmisiä laulamaan Hoosiannaa.

Sadat ihmiset saapuivat lauantaina iltapäivällä Oulun tuomiokirkon edustalle laulamaan tuttua Hoosiannaa ja muita kauniita joululauluja. Kansa sai laulaa Oulun hiippakunnan oratoriokuoron tuella ja OWLA-vaskikvartetin tukemina.

Avajaissanat sanonut Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen kertoi, että hänen joulunodotuksensa ja joulunviettoon valmistautumisensa alkavat ensimmäisen adventin aaton Hoosianna-juhlasta, joka pidettiin nyt kuudetta kertaa.

– Tänä vuonna kohtaamme kauniin katedraalimme edustalla. On ihana ja huikea ajatella, että näillä historiallisilla paikoilla tuomiokirkon, Linnansaaren, Franzénin puiston ja Pokkitörmän seutuvilla on vuosisatojen ajan kokoonnuttu vastaanottamaan tärkeitä sanomia, kuten nyt. Tänään aloitamme matkamme kohti joulua, Saarinen iloitsi.

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo kertoi olevansa Hoosianna-juhlassa vasta toista kertaa.

– Vuosi sitten oli tuulisempi, hyytävä sää. Nyt on mahtava talvinen ilma, joka luo omalla tavallaan tunnelmaa tähän juhlaamme.

Marras-joulukuu on hänen mukaansa aikojen taitekohta: takana on todella pitkä syksy, jolloin on ollut enimmäkseen sateista, harmaata ja synkkää.

– Vasta nyt on tullut kunnon talvi. Toivottavasti tämä lumi pysyy. Elämä tarvitsee taitekohtia ja käännekohtia, ja elämä tarvitsee rytmiä. On tärkeää, että koko ajan ei eletä pelkkää syksyä, Keskitalo pohti.

Hänen mielestään Oulu voisi vahvan tiernakaupunkiominaisuutensa lisäksi olla myös Hoosianna-kaupunki.

– Se voisi olla toinen tukijalka siinä tiernapoikatradition kyljessä. Onpa Oululla myös musiikillisia, historiallisia perinteitä. Teemme vähitellen tästä Hoosianna-kaupungin laulamalla yhä enemmän tätä iki-ihanaa hymniä, Keskitalo sanoi.

Oulun kaupungin tervehdyksen tuonut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (kok.) sanoi, että Hoosianna-juhla on saavuttanut paikkansa oululaisten sydämissä.

– Tällainen yhdessä oleminen ja yhteen tuleminen on meille kaikille tärkeää, mikä luo yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Ne ovat juuri sitä parasta syrjäytymisen ehkäisemistä, eli olemme nyt perimmäisten asioiden äärellä.

Hännisen mukaan Oulussakin aletaan matkata tiernapoikien tähteä seuraten kohti joulua ja sen päähenkilöä, Jeesusta.

– Oulun kaupungin visiossa puhutaan valovoimasta, ja haluan uskoa että nyt puhutaan samasta valosta ja voimasta, hän totesi.