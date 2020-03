Nuorten politiikkakoulu käynnistyy Oulussa – hanke kestää kevääseen 2021

Oulun kaupunki on mukana Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan olennaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan yhteiskunnassa toimimiseen. Hanke on nimetty Nuorten politiikkakouluksi.

Politiikkakoulussa nuoria rohkaistaan tuomaan esille yhteiskunnan epäkohtia ja mahdollistetaan löytämään niihin ratkaisuja, jotka päätyvät päätöksentekoon.

Ensimmäisessä vaiheessa rekrytoidaan pilottikoulut. Rekrytoinnin jälkeen nuorten kanssa suunnitellaan heille sopivia tapoja vaikuttaa. Kevään aikana tehtävät kouluvierailut toteutetaan virtuaalisesti. Syksyllä pidetään erilaisia työpajoja nuorten omiin ideoihin ja päätöksentekoon liittyen. Hanke kestää kevääseen 2021.

Politiikkakoulu muodostuu kolmesta työpaketista: sukupolvien välisestä oppimisesta, nuorten yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen vahvistamisesta sekä koulussa tapahtuvan demokratiakasvatuksen tukemisesta ja syventämisestä.

Nuoret myös tutustuvat Oulun kaupungin demokraattiseen päätöksentekoon. Tarkoituksena on tuoda päättäjät lähelle nuoria, jotta kynnys yhteistyöhön sekä päätösten tekemiseen madaltuisi.