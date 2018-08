Nuorten maailmantuska voi synnyttää uuden luonnonsuojelubuumin: "Ilmastonmuutos on vaarallisempi kuin ydinsota"

Osoitat vain kommentillasi että naavaa on kasvanut myös korvien väliinkin. Ensinnäkään kyse ei ole vain lämpötilasta vaan ilmakehän saastumisesta.

Totuushan on että ihmiskunta on tekemässä joukkoitsemurhaa.

Miksi pitäisi verrata nykyilmastoa ja 4,5 miljardiin vuoden planeetan koko historiaan? Se ei toimi. Ensimmäisen 4,3 miljardin vuoden aikana Maapallon olot oli sellaisia että me kuoltaisiin aika nopsaan pois koska happea ei ollut ilmakehässä riittävästi. Sitä alkoi olla ihmiselle riittävästi (yli 19,5%) vasta noin 100-200 miljoonaa vuotta sitten eli samoihin aikoihin kun dinosaurukset ja nisäkkäät ilmaantuivat Maapallolle. Nykyisin happea on ilmakehässä 20,9%. Jos happea on yli 23,5% se on taas ihmiselle haitallinen taso. Ja ei. Ilmakehän happipitoisuus ei ole meille sopiva siksi että me voisimme olla olemassa vaan siksi että lajimme on kehittynyt ilmakehässä jossa on noin reilut 20% happea. Elämä sopeutuu planeetan elinoloihin evoluution kautta.

Totta kai Maapallo elää omaa elämäänsä. Eikä se meistä välitä koska on tunteeton kiviplaneetta. Mutta onhan se nyt täysin hölmöä jos me itse teemme Maapallosta asuinkelvottoman. Eihän siitä oikeasti kärsi kukaan muu kuin me itse. Ei eläimet ja kasvit tiedosta mitä Maapallolla tapahtuu. Ne vain yrittävät selvitä hengissä sukupolvesta seuraavaan. Siksi monet lajit tulevat säilymään pitempään tällä planeetalla kuin ihmiskunta tätä menoa. Mutta meidän aiheuttama sukupuutosta seuraa se että tulevaisuuden lajeille on pienempi geenipooli ammennettavana evoluution jatkuessa. Toki tilanne tulee korjautumaan mutta joitain hyvin isojakin eläinryhmiä saattaa kadota lopullisesti. Aivan kuten kävi 65 miljoonaa vuotta sitten kun valtaosa dinosauruksista kuolivat sukupuuttoon. Vain linnut jäivät...