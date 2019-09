Nuorten iso mopomiitti on tulossa Ouluun – "Toivottavasti ei kerätä irtopisteitä kavereilta tekemällä vaarallisia temppuja"

Ouluun suunnitellaan isoa mopoilijoiden tapaamista eli mopomiittiä ensi lauantaiksi. Poliisi haluaa jo etukäteen hoksauttaa nuorille ja heidän vanhemmilleen, että liikennesääntöjä kannattaa noudattaa.

Aikaisempiin Oulun mopomiitteihin on osallistunut poliisin havaintojen mukaan yli 100 mopoa.

– Jos kaikki tapahtuu liikennesääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen, tapahtuma on poliisin näkökulmasta ihan kiva, kommentoi ylikomisario Arto Autio Oulun poliisista.

Poliisilla on kuitenkin kokemuksia aikaisemmista mopomiiteistä: isossa porukassa on ajettu rinnakkain, mopoilla on keulittu ja temppuiltu vaarallisesti yleisellä paikalla muuta liikennettä estäen.

Miiteissä on tapahtunut onnettomuuksia ja niistä on aiheutunut vaaratilanteita.

Poliisin mukaan huolestuttavaa on ollut osan miitissä mukana olleiden välinpitämätön suhtautuminen liikennesääntöihin.

– Yleisöltä on tullut paljon yhteydenottoja aikaisemmista mopomiiteistä. Poliisi on puuttunut häiritsevään ajoon. Jotkut miittien osanottajat ovat haitanneet poliisin työtä muun muassa karkaamalla pakoon.

Kumin polttoa ja letkassa ajoa

Mopomiitissä kokoonnutaan sovittuihin paikkoihin, jossa halukkaat voivat yleisön edessä esitellä mopojaan, temppuilla ja polttaa kumia. Tämän jälkeen ajetaan letkassa seuraaville miittipaikoille.

– Toivottavasti ei kerätä irtopisteitä kavereilta tekemällä vaarallisia temppuja.

Mopomiitit ovat mopoyhteisön itsensä järjestämiä tapahtumia, kyse on nuorten omaehtoisesta toiminnasta. Mopojen kokoontumisesta voi helposti tulla tilaisuus, joka asettaa kokoonkutsujalle eli järjestäjälle velvollisuuksia sekä vastuuta. Jotta liikennesäännöistä voidaan poiketa, tulee alue olla suljettu muulta liikenteeltä.

Arto Autio kehottaa mopoilevien nuorten vanhempia ottamaan puheeksi lastensa kanssa liikennesääntöjen noudattamisen. Vanhempien kannattaisi googlata, minkälaisia videoita on jaettu sosiaalisessa mediassa aikaisemmista mopomiiteistä.

– Vanhemmille ei pitäisi tulla yllätyksenä, jos poliisi tuo lauantaina kotiin viritetyn mopon ja perheen pojan tai tytön.

Poliisi aikoo seurata ja puuttua tarvittaessa kaikin keinoin ensi lauantaina järjestettävään mopomiittiin.