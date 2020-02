Nuorten ilmastoahdistus vaatii tummien tunteiden pyykkäämistä – Oulun lukioihin tulossa ilmastojakso

Kyllä se ahdistaa kaikkia ajattelevia ihmisiä, eniten huolettaa lasten tulevaisuus tälläisessä maailmassa, jossa ei merkitse mikään muu kuin raha ja miljardien omaisuus, mitä sillä tekee, jos tärkein eli luonto on risainen ja pilattu.

Oulujoki virtaa vapaana helmikuussa, kun ennen oli metri jäätä, Tervahiihdon jokavuotinen lähtöpaikka, nyt ei metsässä ole enää luntakaan, jäät puuttuu.

40 vuotta sitten varoitettiin kasvihuoneilmiöstä, jäi mieleen nuorena tiede ennusti juuri tätä pahaa, se on toteutunut nyt ja tätä päivää, nopeutuu ja pahemmaksi vaan menee.

Yksi puolue Suomessa kalastaa viekläkin äänestäjiä pelkästään tälläkin jopa rikollisella teolla lasten ja lastenlapsia kohtaan.

Suomi voi olla esimerkkinä hyvästä politiikasta, olla kehittämässä keinoja maailman pelastamiseks.

USA ja Kiina jossa ei aurinkoa nää koskaan saasteiden takia, viittaa vastuuseensa.

Maailman on ymmärrettävä sivistysvaltioiden erittäin vakava huoli maailman ilmaston tilasta ja toteutettava parannuskeinot kaikkialla.

Mikään ei ole tyhmempää kuin vähätellä omaa osuuttamme, maailma on yhteinen, myös Suomi voi olla mukana kehittämässä.

Monet maailman rikkaimmista sijoittaa jo miljardeja ilmaston suojeluun, mutta kaikki politikot eivät halua ymmärtää muuta kuin rahan valtaa!