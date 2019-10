On erittäin hyvä, että kunnissa on nuorisovaltuusto, koska sen avulla voidaan tuoda nuorten asioita esille. Jos nuorisovaltuustoa ei olisi, niin monet asiat jäisivät huomiotta. Ovathan nuoret tämänkin maan tulevaisuus, joten nuorten mielestä tärkeisiin asioihin olisi syytä panostaa. Kuten Vilja Räihä toteaa, niin on tärkeä ottaa huomioon muidenkin kuin pelkästään ydinalueiden asiat.

Ei pitäisi yhtään aliarvioida nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, sillä ne ovat aivan yhtä tärkeitä kuin muidenkin vaikuttajien päätökset ja niihin vaikuttaneet syyt. Päätöksien tulisi olla tasapuolisia, koska ne vaikuttavat yhtä lailla muihinkin kuin vain päätöksentekijöihin.