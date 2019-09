Nuori nainen kärähti huumeratista Karjasillalla – myös ajokortti puuttui

Laki on löysä. Lakia tarvitaan niille jotka eivät sitä muutoin noudata. Rikos nimikkeistäkin on tehty niin hienoja ettei ne vain rikollista loukkaa. Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta- miksi ei ole ajokortitta ajaminen. Samoin kun nimike on luvaton ajoneuvon haltuunotto eli oikean kansankielellä on ajoneuvon varastaminen. Tämä oikea sanamuoto iskee todennäköisesti rikolliseenkin paremmin kuin hienot nimikkeet.