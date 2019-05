Lauantaina puolilta päivin Oulun pääkirjaston Laituri-tapahtumatilassa käy kohtuullinen vilske, ja riviin asetetuissa puolessa kymmenessä pöydässä on kaikissa asiakkaita. Oululaiset ovat tulleet arvioituttamaan harvinaisiksi arvelemiaan rahoja Oulun numismaattisen kerhon järjestämään ilmaiseen rahojen arviointitilaisuuteen.

Oululaisella Markku Forsellilla on mukanaan salkku, jossa on muun muassa samettisilla alustoilla vanhoja suomalaisia markka-ajan rahoja ja eri aikoina julkaistuja juhlakolikoita sekä kokoelma uuden veroisia markka-arvoisia seteleitä.

Aki Löytynoja on yksi kuudesta rahojen arvioitsijoista. Hän sanoo, että kokoelma ei ole mitenkään arvokas, ehkä yhteensä muutamia satoja euroja. Forsellilla on muun muassa aito vuoden 1952 olympialaisten juhlakolikko, mutta siitäkään ei myymällä saisi kovin paljon, koska aikanaan rahan painosmäärä oli suuri. Vuoden 1951 olympiarahasta saisi paremmin, koska se on harvinainen.

– Ei tämä tullut yllätyksenä. Aika hyvin tiesin näiden arvon, Forsell sanoo.

Hän kertoo hankkineensa pankista markka-arvoiset setelit silloin kun niitä vielä sai markkojen vaihduttua euroiksi vajaat 20 vuotta sitten. Juhlakolikoita hän ostellut sieltä mistä on sattunut löytämään, muun muassa kirpputoreilta.

– Nykyään ne hinnoitellaan puntarilla. Ei niille paljon arvoa lasketa, kun ne ovat usein mainoksia. En ole uusia julkaistuja juhlarahoja paljon ostellutkaan, hän hymähtää.

Moni muistaa vuoden 1975 Urho Kekkosen kunniaksi painetun 10 markan juhlakolikon.

– Onhan se hieno, mutta niitä löytyi aikanaan joka pirtistä. Paljon niitä on sulatettukin, Forsell sanoo.

Hän sanoo harrastavansa rahojen keräilyä jotta olisi jotakin mielenkiintoa elämän päivissä.

– Se on yhdenlainen mania, jollainen jokaisella pitää aina olla, hän luonnehtii.

Oulun numismaatikkojen kerhon puheenjohtaja Pekka Alatalo sanoo, että useimmat perjantaina ja lauantaina rahojaan arviointiin tuoneet eivät olleet varsinaisia rahojen keräilijöitä.

– Enemmän on tullut heitä, jotka ovat sattumalta löytäneet erikoisen rahan tai muistaneet omistavansa sellaisen ja halunneet tietää, onko kyseessä kuinka harvinainen ja arvokas raha, Alatalo sanoo.