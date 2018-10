Nopeuksia ratsattiin Oulussa Pohjantien tietyömaa-alueella – kuljettajilla kiire kotia kohti

Oulun poliisi valvoi viime viikolla tehostetusti ajoneuvojen nopeuksia Pohjantien tietyömaa-alueella. Valvontaa tehtiin automaattisen nopeusvalvonnan liikkuvalla kalustolla, nopeusvalvonta-autolla.

Yleisenä havaintona poliisi huomasi, että kaupunkiin päin tultaessa ylinopeuksien määrä oli selvästi vähäisempi kuin kaupungista pois päin ajettaessa. Oliko siis ihmisillä kiire kun mennään kotia kohti, poliisi pohti.

Valvonnan aikana mittauspisteen ohitti yhteensä 21 928 ajoneuvoa. Mittauspisteen ohittaneiden ajoneuvojen kuljettajista seitsemän prosenttia otatti kuvan itsestään.

Eniten nopeuden ylityksiä havaittiin viidenkympin alueilla. Suurimmat mitatut nopeuden ylitykset olivat yli 30 kilometriä tunnissa. Takaa suurta nopeutta tuleva auto aiheuttaa poliisin mukaan ison riskin liikenneturvallisuudelle. Edessä ajavan on vaikea havaita takaa tulevan ajoneuvon nopeutta ja tehdä oikeita johtopäätöksiä.



Poliisi huomauttaa, että kyseessä on tietyömaa-alue, jossa kuljettajat joutuvat vaihtamaan liikenneolosuhteiden vuoksi kaistaa ja liikennemäärä on moottoritiellä suuri.

Poliisin mukaan valvontaa Pohjanteillä tullaan jatkamaan edelleen.