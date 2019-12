Nokia-johtaja Erja Sankari Oulun kauppakamarin puheenjohtajaksi – Kalevan toimitusjohtaja Juha Laakkonen varapuheenjohtajaksi

Oulun kauppakamari valitsi syyskokouksessaan puheenjohtajiston. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Nokian mobiiliverkkojen globaaleista toimitusketjuista vastaava johtaja Erja Sankari Nokia Oy:stä ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Kalevan toimitusjohtaja Juha Laakkonen.

Muu puheenjohtajisto eli kauppakamariosastojen puheenjohtajat Henrik Karvonen (Koillismaan kauppakamariosasto), Jani Oikari (Kalajokilaakson kauppakamariosasto), Teuvo Perätalo (Kainuun kauppakamariosasto) ja Raimo Seikkala (Raahen kauppakamariosasto) jatkavat tehtävissään.

– Vuoden 2020 tavoitteena on koko Pohjois-Suomen kilpailukyvyn parantaminen tuottamalla ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuudeksi, alueen saavutettavuuden parantamiseksi ja teollisten investointien edistämiseksi. Oulun kauppakamari panostaa erityisesti yritysten kansainvälistymiseen ja kansainvälistämiseen. Käynnistymässä on uusi kärkihanke, jonka tavoitteina on auttaa uusia yrityksiä tekemään vientikauppaa ja yrityksiä lisäämään vientiä. Yritysten kansainvälistämiseen puolestaan liittyy panostukset työperäisen maahanmuuton helpottamiseksi ja koko yhteiskunnan monikulttuurisuuden edistämiseksi, linjasi Erja Sankari ensi vuoden toimintaa.

Kauppakamarin hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi Raahen Energian toimitusjohtaja Lasse Lahti, Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Lapti Group Oy:n toimitusjohtaja Timo Pekkarinen, Arinan toimialajohtaja Mikko Polso ja Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio (OP Oulun toimitusjohtaja 1.1.2020 alkaen).

Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan valittiin puheenjohtajiston (6 henkilöä) lisäksi Postin aluejohtaja Aila Orabi, Pörhön autoliikkeen toimitusjohtaja kauppaneuvos Matti Pörhö, Tulevaisuuden kasvupolut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Annukka Lantto, OAK:n toimitusjohtaja Jaana Kokko ja Oulun Energian toimitusjohtaja Juha Juntunen.

Kokouksessa luovutettiin pitkäaikaiselle puheenjohtajalle, kauppaneuvos Timo Levolle myönnetty kauppakamariryhmän arvokkain ansiomerkki kauppakamarin ansioristi.