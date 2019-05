Letonniemen suojelualueella Oulun Taskilassa syttyi maastopalo sunnuntaina iltapäivällä. Tuli ei ollut vaarassa levitä asutusalueelle, eikä savusta aiheutunut haittaa seudun asukkaille.

Päivystävä palomestari Mikko Heikkilä kertoo, että rannan tuntumassa oli useita palopesäkkeitä noin 400–500 metrin matkalla. Yhteensä maastoa paloi noin kolmen hehtaarin alueelta.

– Rantakaislikkoa ja vesijättömaata. Jonkin verran tuli kävi metsän puolella, Heikkilä kertoo.

Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Letonniemessä on nuotiopaikka, mutta Heikkilän mukaan maastopalo ei yltänyt sinne saakka. Yksi vaihtoehto on, että joku on tehnyt tulet nuotiopaikan ulkopuolelle, ja palo on saanut alkunsa siitä.

– Täällä on vanhoja nuotionpohjia, mutta mitään varmuutta syttymissyystä ei ole, Heikkilä sanoo.

Palosta leviää savua, mutta pelastuslaitoksen mukaan se ei haittaa asutusta. KUVA: Mikko N / Lukijan kuva

Ensimmäinen hälytys palosta tuli hieman kello 14:n jälkeen. Sammutustyöt kestivät reilut neljä tuntia. Kello 18.45 palo oli saatu sammumaan, ja pelastuslaitos oli keräämässä kalustoa pois alueelta.

Letonniemestä tehtiin ensin hälytys pienestä maastopalosta, mutta pian se luokiteltiin keskisuureksi. Heikkilä kertoo, että kello 16.30 aikaan alueelle tuli lisää kalustoa, jotta vettä saatiin joka puolelle paloaluetta.

Maastopalosta noussut savu näkyi laajalle. Kalevan lukijat kuvasivat paloa pienkoneesta ja Toppilansaaresta käsin.

Juttu päivitetty kauttaaltaan 19.5. kello 18.58.