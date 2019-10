Nelostiellä otetaan käyttöön kahdet uudet liikennevalot ensi viikolla – molemmat ovat Iin keskustan eteläpuolella

On tämä Suomi hieno maa. Valtakunnan yhdellä päätiellä ja koko Euroopan läpi kulkevalla valtatie E4 ja E75 on liikenneympyröitä, 40 km/t nopeusrajoituksia ja nyt sitten jopa liikennevalojakin. Muualla maailmassa pääväylillä pyritään ajamaan maantienopeuksia ja ne on linjattu kulkemaan taajamien ohi, ettei liikennevirtaa tarvitse pysäyttää taikka hidastaa.

Tästäkin näkee millainen takapajula tämä maa on tai sitten se kertoo siitä, ettää meillä on täällä ollut pulaa rahasta jo useita kymmeniä vuosia.

Nyt kun ollaan oltu EU:ssa jo jonkin aikaa niin miksi meillä ei laiteta teitä ja väyliä kuntoon EU rahalla kuten muualla tehdään vaan meillä kerätään rahaa liikenteestä muistaakseni 8 miljardia vuosittain ja silti ei saada teitä sellaisen kuntoon, että ei nyt sentään tarvisi valtatielle niitä liikenevaloja laittaa, eikä myöskään liikenneympyröitä. Voitaisiinhan nuo tiet saadakkin kuntoon jos liikenteeseen palautettaisiin enemmän kuin enimmillään lähes 1 miljardi.