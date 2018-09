Neljän auton peräänajokolari sattui Pohjantiellä

Älä tule sinä motarille, koska et näköäjään tiedä liikennesääntöjä ja nykyistä tilannetta. Rampeilla on alennettu nopeusrajoitus ja samoin motarilla nyt tietöiden aikana. Ja kaikkein tärkein rampilta tulevalla on kolmio eli sieltä tuleva väistää ainaa motarilla ajavia. Sekaan saa tulla, mutta ei autojen eteen vaan joko riittävän isoon väliin tai jonon perään.