Näistä kunnista Ouluun muutetaan eniten

KUVA: Lea Remes

Vuoden suurin muuttovirta Ouluun on käsillä, sillä muuttavista suurin osa on opiskelijoita.

Oulu saa eniten muuttovoittoa Pohjois-Suomen kaupungeista, kuten Rovaniemeltä, Torniosta ja Kemistä. Ouluun muutetaan paljon myös naapurikunnista Kempeleestä ja Limingasta, joihin toisaalta myös muutetaan paljon Oulusta. Ouluun suuntautuvan muuton lähtökuntien kärjessä on myös Helsinki, mutta muuttotappio Helsinkiin on Oulusta suurta.

Ketkä Ouluun muuttavat, Oulun kaupungin aluekehittämisen tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo?

– Muuttajista valtaosa on nuoria opiskelijoita. Vuodenaikaisvaihtelu on suurta. Kun opiskelijat keväällä valmistuvat, muuttotase voi muutaman kuukauden ajan näyttää negatiivista. Syksyllä se kääntyy päinvastoin, kun nuoret tulevat opiskelemaan.

Millaisena näet Oulun muuttopotentiaalin, tutkija Timo Aro aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä?

– Oulu on edelleen vetovoimainen ja kiinnostava muuttajille, mistä kertoo se, että kaupunki saa muuttovoittoa vuodesta toiseen riippumatta taloudellisesta tilanteesta.

– Oulu on jo vuosikymmeniä pystynyt on pystynyt vetämään muuttovirtoja todella laajalta alueelta koko Pohjois-Suomesta ja Väli-Suomesta. Jonkinlainen muutos on väistämättä tulossa, kun nuoret ikäluokat perinteisellä lähtijöiden ydinalueella koko ajan pienenevät, jolloin myös potentiaalisten tulomuuttajien määrä vähenee.