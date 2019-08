Nainen loukkaantui kahden auton törmäyksessä Kempeleessä – päin punaisia ajanut autoilija käytti puhelintaan eikä huomannut punaista valoa

Oulun lähiseudulla riski jäädä kiinni kortitta-ajosta tai rattijuopumuksesta on olematon, koska valvontaa ei vain ole. Viiden vuoden tällä seudulla asumisen aikana en ole kertaakaan nähnyt minkäänlaista ratsiaa, ei valvota ylinopeuksia, rattijuopumuksia tai vaikka turvavöiden käyttöä, puhelimeen puhumista ja renkaiden urasyvyyksiä. Viritetyistä mopoista ja laittomista valoista nyt puhumattakaan. Vastaan tulee sentään poliisiauto ehkä kerran kuussa, mutta nekään ei tunnu olevan kiinnostuneita liikennerikkeistä, kuten esimerkiksi punaisia päin ajamisista, vaikka sattuisi heidän silmien edessä. On tapahtunut useasti ja kameraankin on näitä tarttunut.