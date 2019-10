Näin valtuustoryhmien puheenjohtajat kommentoivat kaupunginjohtajan budjettiesitystä – "Ensimmäisenä tuli mieleen harmistus"

Joskus kaipaa esimerkkejä tai ns. hälytysrajoja ainakin velan otossa. Velka on veli ottaessa ja veljien poika maksaessa. Katsopa vaikka kuinka pitävä sanonta. Vastuullisuutta ei ole koskaan ollut säästämisessä, mutta kun raha on pöydällä, niin ottajia on sankoin joukoin. Hei tarvitaanko erityisneuvojia. Nyt on kulta-aika uusille tehtäville. Tulkaa esiin. Liksaa löytyy varmasti.