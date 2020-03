Näin koronavirus hiljentää Oulua: Pilkkikisa ja konsertteja peruttu, KunnonLähde-toiminta keskeytetty ja koulut varautuvat etäopetukseen

Suomessa pyritään nyt rajoittamaan koronaviruksen leviämistä ja sairastapauksien määrää. Kaleva listasi, millä tavalla rajoitustoimet näkyvät Oulussa.

Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoi perjantaiaamuna, että Oulussa varaudutaan siihen, että koulujen lähiopetus lopetetaan ja opiskelu toteutetaan etänä. Perjantaina päivällä koululaisia ohjeistettiin ottamaan kaikki oppikirjan mukaan kotiin.

Oulun yliopisto puolestaan peruu kaikki isot seminaarit ja tapahtumat. Niiden joukossa on myös toukokuulle suunniteltu tohtoripromootion. Myös valintakokeiden toteutuksessa huomioidaan koronaohjeet.

Oulun kaupunki on ohjeistanut, että kaikkien ulkomailta tulevien työntekijöiden pitää olla kotona viikko. He voivat palata töihin, jos ovat viikon jälkeen täysin oireettomia.

Museo- ja tiedekeskus Luuppi kertoo, että kaikki yleisötapahtumat Tietomaassa, Oulun taidemuseossa ja Pohjois-Pohjanmaan museossa perutaan 14. huhtikuuta saakka.

Yli 65-vuotiaille oululaisille suunnatut KunnonLähde-toiminnan liikunta ja toimintaryhmät jäävät tauolle toistaiseksi.

Kulttuuritalo Valveella tanssisalit, kokoushuoneet, käsityötila sekä elokuvaopetukseen tarkoitetut tilat ovat suljettuina toukokuun loppuun asti. Muu talo on auki.

Muhoksen kunta puolestaan kertoo, että kunnan perinteinen vapputapahtuma on peruttu. Se on tunnettu erityisesti moottoripyöräkulkueesta, joka on ajanut Oulusta Muhokselle.

Viikonlopun tapahtumiin muutoksia

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö perui lauantaille 14.3. suunnitellut Suomi pilkkii -tapahtuman. Yksi tapahtumista olisi järjestetty Oulussa.

Oulun Musiikkijuhlat kertoi, että se peruu kaikki tapahtumaan liittyvät konsertit. Lipun ostaneille palautetaan rahat.

Oulun teatteri peruu tälle viikolle suunnitellut esityksensä.

Perjantaina Ouluhallissa järjestettävään Drone-kilpailuun ei päästetä yleisöä.

Talvisodan 80-vuotismuistojuhlaan liittyvä kahvitilaisuus peruttiin. Se oli tarkoitus järjestää perjantaina iltapäivällä.

Juttua päivitetään.