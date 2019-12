Näin joulu vaikuttaa kauppojen aukioloon, paikallisliikenteeseen ja palveluihin – katso Kalevan joulumuistio tästä

Joulu vaikuttaa Oulussa muun muassa kauppojen aukioloaikoihin, paikallisliikenteeseen ja kaupungin palvelujen toimintaan.

K-Citymarketit Raksilassa, Ruskossa ja Kaakkurissa ovat avoinna koko joulun. Jouluaattona myymälät ovat auki 8–16, joulupäivänä 12–18 ja tapaninpäivänä 10–21.

K-Citymarket Raksilan posti on avoinna kaupan aukioloaikojen mukaisesti.

Prismat Limingantullissa ja Linnanmaalla ovat auki normaalisti maanantaina 23. joulukuuta 07–24, ja Raksilan Prisma on avoinna 08–22.

Jouluaattona Kempeleen Zeppelinin ja Oulun Prismat (Raksila, Linnanmaa, Limingantulli) ovat auki 07–16. Joulupäivänä liikkeet ovat puolestaan suljettu ja tapaninpäivänä auki kello 10–21.

Lidleistä Tuiran, Hiirosen ja Pateniemen myymälät ovat auki jouluaattona 9–15. Haapalehdon, keskustan ja Karjasillan Lidlit ovat avoinna puolestaan 9–16. Joulupäivänä kaikki muut paitsi Haapalehdon Lidl ovat suljettu, joka on avoinna 12–18.

Tapaninpäivänä Tuiran ja Haapalehdon myymälät ovat avoinna 10–21, ja keskustan sekä Karjasillan 11–21. Hiirosen Lidl on auki tapaninpäivänä 11–20 ja Pateniemen 11–19.

Maanantaina 23. joulukuuta Alkot ovat auki normaalisti 9–21 ja jouluaattona kello 9–12. Joulupäivänä ja tapaninpäivänä myymälät ovat suljettuna.

Yliopiston apteekki keskustassa on avoinna jouluaattona kello 7–23 ja joulupäivänä ja tapaninpäivänä 8–23.

Kauppakeskusten aukiolo vaihtelee

Kauppakeskus Valkea on jouluaattona avoinna 9–13. Joulupäivänä kauppakeskus on suljettu ja tapaninpäivänä auki 11–18.

Oulun Ideapark on auki jouluaattona 10–14, joulupäivänä 12–16 ja tapaninpäivänä 12–18. Liikeiden aukioloajat saattavat vaihdella, liikekohtaiset aukioloajat löytyvät Ideaparkin sivuilta.

Kempeleen Zeppelin on avoinna jouluaattona 9–13, liikeiden aukiolo on vapaaehtoista. Liikeiden yhteystiedot löydät täältä. Joulupäivänä kauppakeskus on suljettu, ja tapaninpäivänä Zeppelin on auki 12–18.

Näin joulu vaikuttaa liikenteeseen

Oulun joukkoliikenteessä jouluaattona ajetaan lauantaivuorot kello 14 saakka, jonka jälkeen liikenne pysähtyy tapaninpäivään saakka. Tapaninpäivänä ajetaan normaalit sunnuntaivuorot.

Joulu aiheuttaa runsaasti muutoksia kaukoliikenteen bussiaikatauluihin. Tarkemmat tiedot löydät muun muassa Matkahuollon ja Onnibussin sivuilta.

VR:n kaukoliikenne hiljenee jouluaattona kello 18 ja käynnistyy joulupäivän aamuna. Tapaninpäivänä liikennöidään normaalit sunnuntaivuorot.

Kirjasto on avoinna aattonakin

Oulun keskustan pääkirjasto on avoinna maanantaina 23. joulukuuta 08.30–17 ja jouluaattona 12–16. Seuraavan kerran kirjasto avataan perjantaina 27. joulukuuta.

Raksilan uimahalli on avoinna tapaninpäivänä 8–15.15. Raatin uimahalli on joulunpyhien ajan suljettu.

Oulun kaupungin päiväkodit kaikki päiväkodit ovat suljettuna 24.–26. joulukuuta. 23. joulukuuta – 6. tammikuuta osa päiväkodeista on avoinna. Tarkemmat tiedot löytyvät Oulun kaupungin sivuilta.

Oulun ensikoti, turvakoti ja päihde-ensikoti Orvokki ovat auki joulun jokaisena päivänä. Kriisiasioissa voi soittaa päivystysnumeroon 0400 581 606. Pelottavassa tilanteessa turvakodille voi tulla myös suoraan osoitteessa Kangastie 9. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen turvakoti@oetk.fi

Kirkon keskusteluapu päivystää joka ilta kello 18–01 numerossa 0400 221 180. Chat-palvelussa päivystys on joulunpyhien aikaan kello 16–20.

Oulun poliisilaitoksen poliisiasemien asiakaspalvelut ovat 24.–26. suljettuna.