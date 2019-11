Myllytullissa puretaan ammattikoulun rakennuksia niin, että pölisee – miten purkuhaittoja valvotaan?

Myllytullissa puretaan ammattikoulun rakennuksia uudisrakentamisen tieltä. Lähiasukas kertoo, että vastikään ilma oli aivan sakeana purkupölystä koko entisen ammattikoulun kohdalla – aina tuomiokirkosta kansainväliseen kouluun asti.

Miten pölyhaittoja valvotaan, Oulun rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä?

– Ei kai tilanne ole enää niin paha kuin joku viikko sitten. Meiltä on käynyt insinööri useampaan otteeseen ohjeistamassa. Todettiin, että pitää ryhtyä toimenpiteisiin purkuluvan mukaisesti. Kehotettiin sekä koulujen edustajia että rakennusliikkeitä olemaan yhteydessä toisiinsa. Siihen liittyy myös koululaisliikenne, ei saa aiheutua turvallisuusriskejä.

Oulun kaupungin rakennusjärjestyksessä todetaan, että rakennuksen korjaamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota melu- ja pölyhaittojen rajoittamiseen. Lisäksi on noudatettava ympäristönsuojelumääräyksiä. Miten pölyhaittoja voidaan ehkäistä?

– Kastelulla, mutta järjestelmät olivat alimitoitettuja. He joutuvat siivoamaan. Rakennusliike sitoutui puhdistamaan ilmanvaihtokanavat ja vaihtamaan suodattimet.

Mitä voidaan määrätä?

– Pitää olla aika kovaa näyttöä, mutta jos rikkovat luvan ehtoja, voimme keskeyttää työt. Me valvomme, mutta emme voi toimia juoksupoikina: jäävät muut työt tekemättä. Purkuluvassa on ehdot ja niitä pitää noudattaa. Työmailla on taulu yhteystietoineen. Jokainen voi itse soittaa ja vaatia toimenpiteitä ja vaikka laittaa meille tiedoksi. Kyllä se yleensä tehoaa. Jos ei tapahdu mitään, meidän pitää puuttua.

