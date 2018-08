Myllytullin entinen Oulun seudun ammattiopiston kortteli uusiutuu täysin - suurin osa rakennuksista puretaan ja tilalle nousee asuin-, liike- ja toimistorakennuksia

Myllytulliin Oulun seudun ammattiopiston kortteliin rakentuu tulevina vuosina suuri asuin- ja liikerakennusten alue.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk on luopunut alueesta ja siirtänyt vuosi sitten koulutustoimintansa pois vanhoista rakennuksista.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina maankäyttösopimuksen Osekkin kanssa. Kaupunki on tehnyt alueelle myös asemakaavamuutoksen yhteistyössä koulutuskuntayhtymän kanssa.

Asemakaavaehdotuksessa alue tulee olemaan asuin-, liike- ja toimistorakentamisen korttelialuetta.

Osekk myi tämän vuoden maaliskuussa kaksi kolmasosaa korttelista rakennusyhtiöille Lehto Group ja Skanska, joiden on määrä rakentaa alueelle.

Kortteli rajoittuu Isonkadun, Heikinkadun, Myllytullinkadun ja Valjastehtaankadun rajaamalle alueelle. Suurin osa rakennuksista puretaan ja rakennetaan uutta tilalle.

Rakennettavat uudet rakennukset voivat olla enimmillään kahdeksankerroksisia ja matalimmillaan vähintään kolmikerroksisia. Alueelle kaavaillaan 300–500:aa uutta asuntoa, joihin tulisi asumaan 450–750 asukasta. Määrä tarkentuu sen mukaan, painottuuko rakentaminen asuntoihin vai liiketiloihin.

Korttelin koulurakennus on rakennettu 1962 ja laajennettu 1972. Silloinen Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulu, myöhemmin Oulun seudun ammattiopisto alkoi toimia tontilla vuonna 1947.

Vanhin rakennus on vuonna 1898 valmistunut Åströmin valjastehtaana aikoinaan toiminut talo. Sitä korotettiin 1920-luvulla ja laajennettiin 1950-luvulla.

Valjastehtaan rakennus on suojeltu, eli sitä ei saa purkaa, ja peruskorjaustyöt on tehtävä alkuperäistä tyyliä vaalimalla. Vanhaan osaan on tehty varaus hotellille.

– Laki määrää, että Osekkin täytyy käyttää tonttien myynnistä saatavat rahat ammatillisen koulutuksen rakennuksiin. Käytännössä rahat käytetään vanhojen rakennusten peruskorjauksiin esimerkiksi Kaukovainiolla tai Kontinkankaalle. Muhos tai Kempelekin voivat tulla kysymykseen, kertoo Osekkin rehtori Jarmo Paloniemi.

Ammatillinen koulutus Myllytullissa lakkasi vuosi sitten. Parturi-kampaajien ja kosmetologien koulutus siirtyi Kontinkankaalle. Tietotekniikka, elintarvikeala sekä kokki- ja tarjoilijakoulutus muuttivat Kaukovainiolle.

Ammatillisen koulutuksen tilat ovat olleet vuoden tyhjillään. Opiskelija-asuntola on ollut käyttämättömänä kymmenen vuotta.

Maankäyttösopimuksen sopimuskorvaus on kaikkiaan 4 611 300 euroa, joka maksetaan neljässä erässä. Summa on määritelty asuntorakentamisen rakennusoikeuden arvon mukaan, ja siinä on huomioitu rakennussuojelumerkintä.

Kaupunginhallitus antaa maankäyttösopimuksen tekemisen kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tehtäväksi. Se myös valtuuttaa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tekemään sopimukseen teknisluontoisia korjauksia ja tarkennuksia.