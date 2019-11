Muutos silmässä voi ehtiä pitkälle ennen kuin diabetes todetaan – silmänpohjien seulontojen aloitus vähensi näkovammautumisia dramaattisesti

Moni sairastaa diabetestä tietämättään. Joka kolmannen vasta diagnosoidun diabeetikon verkkokalvolla on jo muutoksia, mutta näköennuste on huikeasti parantunut, kertoo Oulun yliopiston silmätautiopin professori Nina Hautala.

Normaalisti silmänpohja on punainen kuin auringonlasku, mutta Oulun yliopiston silmätautiopin professorin Nina Hautalan tietokoneella valokuva on mustavalkoinen. Kontrastit paljastavat asiantuntijalle kriisitilan: verkkokalvo on lukuisten pilkkujen ja kiehkuroiden, turvotusten ja arpien peitossa.