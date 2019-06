Mustapyrstökuirien muuttoreitit selville, Välimeri kierretään idästä ja lännestä – pääosa kannasta pesii Oulun seudulla

Näin ne tapetaan ne harvinaiset linnut ihmisen typeryy takia kokonaa !! 👹 Mitä niin arvokasta tietoa tästäkin romulastista linun kannalta ,että se pitää tehdä? Linnut osaa muuttaa ilman että ihmisen pitää tietää joka mutka matkalla! On kyllä niin pöljää touhua kun olla ja voi!

Mikä hinku on kiusata luontokappaleita tällä tavalla,kun kyseessä on vielä harvinainen laji? Kohta tulee jostain tieto kuolleesta Kuirista joka oli rengastettu Limingassa!