Musiikkikasvatuksen opetus jatkuu Oulussa, tähtitiedettä tarjotaan jatkossa vain sivuaineena – yliopisto irtisanoo viisi työntekijää

Parempi on keskittyä ja loistaa harvemmassa oppiaineessa kuin räpeltää vähän sitä sun tätä. Nythän yhteistyön kautta opiskelijat pääsevät parhaimman tiedon juurelle!

Se juustohöylä on huono homma. Uskokaa pois.

Itseasiassa erikoistuminen on pitkän linjan onnistumisen tae. Panostetaan kunnolla missä osaamista tarvitaan ja kunnolla puretaan rönsyt pois!