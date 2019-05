Museo- ja tiedekeskus Luupin kohteisiin Myllytullissa on naisilla vapaa pääsy äitienpäivänä

Myllytullin alueella sijaitsevien museo- ja tiedekeskus Luupin kohteisiin on naisilta vapaa pääsy äitienpäivänä eli ensi sunnuntaina.

Myllytullissa sijaitsevat Oulun taidemuseo, tiedekeskus Tietomaa sekä Pohjois-Pohjanmaan museo. Kaikissa kohteissa on juuri avattu uudet näyttelyt.

Oulun taidemuseolla on pääroolissa saamelainen käsityö. Siihen pääsee tutustumaan luennolla ja myös itse tekemällä. Nähtävillä on lisäksi kahden naistaiteilijan näyttelyt: Outi Pieski – Čuolmmadit ja Helena Kaikkonen – Kaipuun horisontti. Juuri ennen äitienpäivää avautuu uusin näyttely Kasvu ja lähtö – hiukset nykytaiteessa.



Pohjois-Pohjanmaan museon Kopoti kop -pienoisnäyttelyyn on koottu puuhevosia eri puolilta maakuntaa. Alakerran iso Kakaravaara – lasten elämää Oulussa toiminnallinen näyttely kertoo lasten elämästä Oulussa ennen vanhaan.



Tietomaassa on juuri avattu Tulevaisuus lautasella -näyttely, jossa esitellään ruokaa ja ruuan tuotantoa. Ruokaa ja ravintoa tarkastellaan niin biologian, terveyskasvatuksen kuin historiankin näkökulmasta.