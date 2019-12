Liukkautta torjutaan kotipihoilla hiekoituksen lisäksi muun muassa sula-aineilla ja petkeleillä.

On taas kelejä pidellyt. Lämpötila on ehtinyt nousta Oulun korkeuksilla plussan puolelle tälle talvelle jo lukuisia kertoja ja yhtä monesti mittari on painunut lauhojen jälkeen pakkaselle liukastaen varsinkin kevyen liikenteen väylät luistinradoiksi.

Kun vielä peilijään päälle sulaa kerros vettä, on vaaramomentti kohdillaan.