Niin paljon erilaisia suuntauksia lapset/nuoret omaksuvat, kuin me aikuiset niitä laitetaan tarjolle. On aikuisten vastuulla mitä kaikkea alamme yhteiskunnassa hyväksyä ja pitää ”normaalina”. Kaikkea ei kannata analysoida ja terapioida murrosiässä. Iso virhe alkaa suuntauksia nuorten kohdalla liikaa miettimään. Muutamassa vuodessa kyllä asiat menevät omalla painollaan. Ei ne nuoret niin hukassa ole ja etsi omaa itseään kuin mitä me luulemme. Kun on kunnon rajat ja arvot sekä paljon rakkautta niin kyllä ne nuoret siitä kasvavat, ovat tyytyväisiä ja nauttivat elämästään. Aikuisista se on kiinni, millä asenteella mennään.