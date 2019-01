Muovin uusiokäyttö lisääntyy merkittävästi ja Eurooppa ostaa tulevaisuudessa nykyistä vähemmän öljyä, sanoo Oulussa vieraillut Jyrki Katainen

Kansalaiset odottavat EU:lta kokonaisvaltaista turvallisuutta, sanoo Oulussa perjantaina vieraillut EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

– Terrorismin vastustamista, kyberhyökkäysten torjumista, ihan perinteistä turvallisuuspolitiikkaa. Euroopan halutaan myös turvaavan nykyisen sosiaalisen mallin ja sitä kautta turvallisuuden omalla alueellaan, vaikka yhteiskunnat ja työelämä muuttuvat, hän sanoo.

Kataisen mukaan EU:hun kohdistuu nyt huomattavasti aiempaa enemmän vaatimuksia ja odotuksia kuin aiemmin.

– Tämän vuoksi EU on jo annettujen lakiesitysten perusteella kahden vuoden päästä merkittävästi tiiviimmin integroitunut kuin nyt. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että valta siirtyisi jäsenvaltioilta EU:lle.

EU:hun kohdistetaan myös paljon vaatimuksia ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– Eurooppa on ainoa alue maailmassa, missä laki velvoittaa päästövähennyksiin. Sen sijaan, että maat kilpailisivat keskenään sillä, kuka vähentää päästöjä vähiten, kaikki ovat samassa veneessä. EU ei voi yksin estää ilmastonmuutosta, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi se on olemassa.

Toinen konkreettinen asia, jonka EU voi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, on kiertotalouden vahvistaminen. Se on myös olennainen osa Kataisen tehtäviä.

Keskeisessä roolissa on Euroopan-laajuisten kierrätysmarkkinoiden luominen muoville. EU luo parhaillaan laatustandardia Euroopassa käytettävälle pakkausmuoville, jotta kierrätys tehostuisi.

– Muovin pitää olla tietynlaista, jotta sitä voi kierrättää. Muovin uusiokäyttö tulee muuttumaan merkittävästi, mikä tarkoittaa sitä, että Eurooppaan ostetaan vähemmän öljyä muovin raaka-aineeksi.

Kierrätyksessä olisi tehostettavaa muidenkin luonnonvarojen osalta. Kataisen mukaan vain yhdeksän prosenttia ihmisten käyttämistä resursseista menee kierrätykseen.

– Se on täysin kestämätöntä.

Lisäksi EU:lla on tällä hetkellä työn alla kestävän rahoituksen määritelmä.

– Pankeilta ja rahastoilta on tullut viesti, että jos on päästävä eroon fossiilisesta ja ei-kestävästä taloudesta, he haluavat vastineeksi määritelmän siitä, mikä on kestävää, jotta keinotekoisia kestävyyskriteerejä ei tulisi. Jos onnistumme tässä, kuten uskon meidän onnistuvan, sadat miljardit eurot alkavat muuttaa suuntaa kohti kestävämpää kehitystä.