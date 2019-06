Muhoksen Suviseurojen paluuliikenne täytti tiet sunnuntaina, vilkas liikenne jatkuu vielä maanantaina

Tuolla on nimenomaisesti erillinen vuokravaunu alue, jonne vuokraaja tuo vaunun jo ennen seuroja ja hakee myös pois. Tätä varten on ihan erillinen avainten luovutus pistekin tuolla seuroissa. Todella kätevä esim. Jos perhe tulee kauempaa ja vuokraaja on seura-alueen läheltä. Myöskin kätevä semmoisille jotka ei syystä taikka toisesta pysty/halua itse vetää vaunua.