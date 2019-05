Muhoksen Leppiniemen vierasmajan kunnostukselle Viisikanta-palkinto – Sammakkotalolle ja Oulun TEKU:n kunnostukselle kunniakirja

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kulttuuriympäristötoimikunnat ovat päättäneet myöntää Viisikanta-rakennussuojelupalkinnon yhdelle kohteelle ja Viisikanta-rakennussuojelukunniakirjat kahdelle kohteelle.

Tänä vuonna palkinnon teemana oli funktionalismin aikakauden rakennusperintö. Palkinnot jaettiin perjantaina 3. toukokuuta.

Viisikanta-palkinto myönnettiin Muhoksen Pyhäniemessä sijaitsevan Leppiniemen vierasmajan kunnostukselle. Palkinto myönnettiin alkuperäisessa asussa säilytetyn rakennuksen ja pihapiirin esimerkillisestä restauroinnista. Rakennuksen omistaa Jari Keinänen.

Leppiniemen vierasmaja on rakennettu vuonna 1948. Rakennus on arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema. Aikanaan vierasmajassa on kestitty voimayhtiön vieraita, kunnes Oulujoki Osakeyhtiön seuraaja Fortum myi rakennuksen yksityiselle.

Leppiniemen vierasmaja on arvotettu kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi osana Pyhäkosken voimalaitoksen ja asuinalueen kokonaisuutta. Se on suojeltu Leppiniemen asemakaavassa kaavamääräyksellä sr-1.

Viisikanta-kunniakirjat taas myönnettiin Cor Group Oy:lle Sammakkotalon eli entisen Oulun Keskuskansakoulun ja entisen keskustan terveysaseman kunnostuksesta sekä Asunto OY Oulun TEKU:lle entisen Oulun teknillisen koulun kunnostuksesta.

Oulun keskustassa osoitteessa Saaristonkatu 22 sijaitseva Sammakkotalo on valmistunut vuonna 1935. KUVA: Cor Group Oy

Oulun keskustassa osoitteessa Saaristonkatu 22 sijaitseva Sammakkotalo on valmistunut vuonna 1935. Varhaista funktionalismia edustavan rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Kaarlo Borg. Rakennusta laajennettiin vuonna 1953.

Oulun entinen keskuskansakoulu on arvotettu kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. Ulkoisesti hyvin alkuperäisyytensä säilyttäneellä rakennuksella on rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista ja identiteettiarvoa. Oulun entinen keskuskansakoulu on suojeltu asemakaavassa kaavamerkinnällä sr-20.

Oulun TEKU muutettiin asunnoiksi rakennuksen oltua pitkään tyhjillään. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun keskustassa osoitteessa Albertinkuja 20 sijaitseva Oulun teknillinen koulu valmistui vuonna 1940. Se on suunniteltu rakennushallituksen suunnitteluosastolla ja se edustaa tyylisuunnaltaan funkista. Rakennuksessa on vuosien aikoina toiminut muun muassa saksalaisten ja suomalaisten sotilassairaala ja viimeisimpänä Oulun seudun ammattikorkeakoulun hallinto. Rakennusta on uhannut jopa purkaminen.

Oulun entinen teknillinen opisto on suojeltu asemakaavassa kaavamerkinnällä sr-20. Rakennus on arvotettu kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi, jolla on rakennustaiteellista, historiallista ja kaupunkikuvallista arvoa.