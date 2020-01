Muhoksen kunta kannustaa kouluja ja päiväkoteja säästämään energiaa, puolet energiansäästöllä säästetystä rahasta palautetaan

Sähkölaitos tilittänee tietyn summan kunnan budjettiin, se on sinne budjettiin jo kirjattu varmaankin. Kun kulutus laskee eikä budjettisummaa saada kokoon niin sitten nostetaan joko sähkön hintaa tai siirtomaksua. Säästö hupeni siinä.

Ideahan on vallan mainio mutta sähkö on bisnes ja bisnes menee ohi ilmaston muutoksenkin. Muutoinhan ongelmat olisi maailmassa jo ratkaistu mutta kun bisnes kärsii niin ongelmaa ei ole ratkaistu.