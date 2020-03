Muhoksen kulttuurikeskus Koivu ja Tähti järjestää livetapahtuman Instagramissa – vieraana Kauriinkasvoina tunnettu Jessi Jokelainen

Muhoslaistaustainen Kauriinkasvot taiteilijanimellä tunnettu Jessi Jokelainen vierailee torstaina 26. maaliskuuta kello 18 Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen Instagramin Livessä.

Jessi on äidinkielen opettaja, somevaikuttaja ja tuleva kirjailija. Jessi on asunut kouluvuotensa Muhoksella ja hän on valmistunut ylioppilaaksi Muhoksen lukiosta.

Näkymättömät ​seinät – Tulevan kirjailijan ajatuksia​ -livelähetys käsittelee esikoiskirjailijaksi haluavan haasteita. Lisäksi käsitellään sitä, mikä kirjan kirjoittamisessa kiehtoo ja mistä inspiraatio löytyy, jos tyhjän sivun kammo iskee.

Muhoksen kunnan kulttuuripalvelut pyrkii ideoimaan ja tuottamaan vaihtoehtoisia kulttuurin sisältöjä poikkeustilanteen vallitessa. Pääasiallisina kanavina toimivat Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen sosiaalisen median kanavat.

Instagram Live on reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen sosiaalisen median sisällön muoto. Live kestää kerrallaan tunnin, ja osallistujat voivat kommentoida ja lähettää terveisiä Liven pitäjälle.

Instagram Liveen tarvitset Instagram-tilin. Seuraamalla Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen tiliä @koivujatahtikulttuurikeskus pääset seuraamaan tulevan torstain livelähetystä.