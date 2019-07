MTV: Yrittäjä on rekisteröinyt sotkun munkki -aputoiminimen – ”Tässä on ehkä tehty kärpäsestä härkänen”

Sotkun munkkeja myyvän yrittäjän mukaan nimen käyttö ei haittaa sotilaskotien munkkien myyntiä, koska munkkeja ei myydä samoissa tapahtumissa, kertoo MTV.

Yrittäjä ei halunnut torstaina kommentoida asiaa Kalevalle.

Yrittäjä on rekisteröinyt sotkun munkki -aputoiminimen Patentti- ja rekisterihallitukseen aiemmin tänä vuonna. Hänen mukaansa asiassa ei ole toimittu väärin, koska rekisteriviranomainenkin on aputoiminimen hänen mukaansa tutkinut ja hyväksynyt.

Hän kertoo myös, etteivät myyjät ole väittäneet asiakkaille, että munkit on valmistettu sotilaskodissa.

Sotilaskotiliiton puheenjohtajan Kirsi Patrikaisen mukaan liitto on aiemmin yrittänyt rekisteröidä nimen tavaramerkkinä, mutta silloin viranomaiset totesivat käsitteen liian yleiseksi.

Yrittäjä kommentoi MTV:lle, ettei ollut ajatellut nimen olevan Sotilaskotiliitolle niin tärkeä.

– Ennen tätä emme edes ajatelleet, että tämä nimi olisi heille niin tärkeä asia. Emme me halua missään nimessä vaikeuttaa sotilaskotiyhdistyksen toimintaa, vaan tässä on ehkä tehty kärpäsestä härkänen, yrittäjä toteaa uutisessa.

Kaleva uutisoi tiistaina, että Oulun kauppatorilla myydään sotkun munkki -nimellä munkkeja, joita ei ole leivottu sotilaskodissa. Oulun sotilaskotiyhdistyksen mukaan yrittäjä oli ottanut yhdistykseen yhteyttä viime talvena ja kysynyt lupaa nimen käyttöön.

Yhdistys ei ollut hyväksynyt nimen käyttöä, koska heidän mukaansa se on harhaanjohtavaa mainontaa. Yhdistyksen mukaan on myös moraalitonta, että heidän nimeään käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, koska he itse tekevät vapaaehtoistyötä.