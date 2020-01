Ritaharjuun Ideaparkin pohjoispuolelle rakennetaan uusi kauppakeskuskorttelialue, johon tulee muun muassa Motonet.

Ritaharjun Ritaväylälle on vireillä parin korttelin verran uutta ostoskeskusrakentamista, johon on muun muassa Motonet rakentamassa uuden liikkeen. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asetti tiistaina asemakaavan muutoksen nähtäville ja hyväksyi suunnitteluvaraukset tulossa oleville toimijoille.

Ritaväylän, Pyydystien ja Raitotien rajaamalle alueelle tulee kauppakeskuskortteleita, joista eteläisimmän on varannut Motonet tulevalle myymälälleen. Kaksi seuraavaa pohjoisen suuntaan on varattu Terwa Kiinteistökehitys Oy:lle ja EF-Training Oy:lle.

Motonetin myymälä tulee olemaan 5 500 neliön kokoinen eli vähän isompi kuin Oulun Vasaraperällä nyt toimiva liike. Yhtiö toivoo, että kaava saisi lainvoiman ensi heinäkuuhun mennessä, jolloin rakentaminen voisi heti alkaa.

– Suunnitelmia työstetään paraikaa. Kauppa voisi olla auki seuraavana vuonna alkukesästä. Se tulee työllistämään noin 50 ihmistä. Motonetin myymälän lisäksi siihen tulee korjaamo, rengashotelli ja itsepalveluautopesula, sanoo kiinteistöjohtaja Ari Laamanen Broman Yhtiöt Oy:stä.

Terwa Kiinteistökehityksen tonttivarauksessa on rakennusoikeutta 7 000 neliötä palvelujen ja kaupankäynnin toiminnoille sekä polttoaineenjakelupisteelle. EF-trainingin suunnitelmissa on rakentaa noin 2 000 neliön kokoinen kuntosali ryhmäliikuntatiloineen. EF-Training on yhtiö Easyfit-kuntosaliketjun takana.

Asemakaavalla tavoitellaan alueesta nykyistä paremmin kysyntää vastaavaksi, jotta Ritaharjun keskuksen palveluista tulisi nykyistä monipuolisempia. Ritaharjun keskus kouluineen sijaitsee lähellä, Ritaväylän ja Ritaharjuntien kiertoliittymän itäpuolella. Vastapäätä Raitotien eteläpuolella on kauppakeskus Ideapark.

Alue on tällä hetkellä rakentamatonta metsikköä lukuun ottamatta pyydystien kupeessa olevaa pohjoista kulmausta, jossa on omakotitalo, vanha navetta ja piharakennuksia. Ne kaupunki on hankkinut omistukseensa jo aikaisemmin, ja rakennukset tullaan purkamaan uusien tieltä aikanaan.

Ritaväylän itäpuolella on valmiita asuinkortteleita. Alueen liikenneratkaisut tulevat pysymään pääosin entisellään.