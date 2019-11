Montan ylisiirtolaite houkutteli viitisensataa taimenta ja lohta – talven aikana etsitään ratkaisua kalojen karkailuun

Kalojen ylisiirtolaite Oulujoella on houkutellut satoja taimenia ja lohia menneen kesän ja syksyn aikana, kertoo Fortum. Muhoksella, Montan voimalaitoksella sijaitsevaan laitteeseen nousi 13.8.–16.10. yli 200 lohta ja lähes 300 taimenta.

Kehitystyön aikana on voitu todeta, että vaelluskala etsii aktiivisesti ulospääsytietä kaikenlaisista pyydyksistä. Yleensä se myös löytää toimivan keinon pakenemiseen. Näin on käynyt viime ja tänä vuonna myös ylisiirtolaitteessa, josta tänä vuonna kalojen karkaaminen on tapahtunut laitteen nielujen kautta.

Kiinni jääneet kalat toimitettiin ruokavirastolle tautitarkkailuun. Tautitarkkailu on tärkeä osa kalojen ylisiirtojen turvallista toteuttamista.

Kalojen ylisiirtoja ei tänä syksynä päästy tekemään, koska kaikki kiinniotetut kalat osoittautuivat koiraiksi eikä kutupareja näin ollen ollut siirrettäväksi.

Vuonna 2017 aloitettu ylisiirtolaitteen kehityshanke edistyy Fortumin mukaan hyvin. Kesällä 2018 asennettujen kameroiden avulla on saatu arvokasta tietoa vaelluskalojen liikkeistä voimalaitoksen läheisyydessä.

– Oulujoelle rakentamamme ylisiirtolaite on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen pilottilaite. Siksi sen kehittäminen ja toimintojen säätö on aikaa ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä. Ei riitä, että saamme tekniikan pelaamaan, lisäksi vaihtelevat myös olosuhteet joella jatkuvasti: Merikosken kalatietä pitkin nousevien kalojen määrä, vesimäärät, juoksutukset, veden lämpötila ja ilman lämpötila, ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortumista kertoo.

Ylisiirtolaitteen käyttö on päättynyt tämän vuoden osalta lokakuun puolivälin aikoina. Laitteen teknisen kehitystyön suunnittelu on sen sijaan täydessä käynnissä koko talven.

– Talven aikana pyrimme löytämään ratkaisun kalojen karkaamiseen kiinniottolaitteen nielun kautta. Nieluun tehdään kaksi erilaista lisäosaa, joita voidaan vaihdella olosuhteiden muutosten mukaan. Lisäksi pohdimme, millä uudistuksilla voisimme nykyisestään helpottaa laitteen käyttöä, Hämäläinen sanoo.