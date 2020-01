Moni talvituote jää nyt hyllyyn Oulussakin – lauha ja vähäluminen talvi suitsii varsinkin suksien ja luistimien myyntiä

Lauhaksi ja vähälumiseksi lussahtanut talvi tahtoo nyt suitsia varsinkin suksien, luistimien ja moottorikelkkailuun liittyvien varusteiden myyntiä myös Oulun korkeudella.

Esimerkiksi Oulun Joutsensillan Budget Sportissa hiihtovälineitä tutkiskeli lauantaina iltapäivällä vain muutama asiakas.

– Päätin ostaa uudet suksisauvat, katselin niitä ensin netistä. Jospa ne hiihtokelitkin vielä tänäkin talvena jossain vaiheessa paranevat, oululainen Tarja Airovuo sanoi.

Airovuolle hiihto on talvisin ykkösharrastus.

– Yleensä hiihdän yli 2 000 kilometriä talvessa, nyt niitä on kertynyt vasta 350. Tänä talvena moni hiihtolenkki on vaihtunut pyöräilyyn ja kävelyyn.

MyyjäTuomas Rantasuomela vahvisti, että varsinkin uudenvuoden jälkeen suksiosastolla on ollut aika hiljaista.

– Viime vuonna tähän aikaan asiakkaita riitti jonoiksi asti. Mutta on nytkin liikkeellä tosiostajia, jotka haluavat varautua siihen, että lunta tulee enemmän. Heillä on myös varaa valita, koska suksia on jäljellä paljon, Rantasuomela totesi.

– En usko, että suksia tänäkään talvena jäisi myymättä, tai että niitä tarvitsisi polkuhintaan myydä. Oulussa talvikelit ovat kuitenkin aina paljon paremmat kuin etelässä.

Myymäläpäällikkö Jorma Hiltula arvioi, että ainakin aktiiviharrastajat ovat jo löytäneet riittävästi latuja myös lähialueilta.

– Mutta kyllä säät aina vaikuttavat varsinkin talvipukeutumiseen sekä suksi- ja luistinkauppaan. Toisaalta nyt kun voitelukelit ovat olleet vaikeat, niin yhä useampi on innostunut kokeilemaan karvapohjasuksia, Hiltula sanoi.

– Lasketteluvälineitä menee ihan normaalisti, koska hiihtokeskuksissa lunta riittää. Ja aika hyvin on yhä myyty myös toppavaatteita, koska onhan meillä ollut kylmiä viimapäiviä.

Lasten pulkkia ja liukureita myymälän valikoimaan ei tällä hetkellä edes kuulu.

– Monessa kaupassa pulkkahyllyt näyttävätkin olevan täynnä, Hiltula totesi.

– Meiltä on aiempina vuosina ostettu aika paljon rattikelkkoja etenkin jouluksi, mutta nyt niitä ei taidettu myydä yhtään. Esimerkiksi nastakenkiä ja hulavanteita taas myydään koko ajan paljon.

Myös Oulun Motonetissä kehnot talvikelit ovat hidastaneet monien talvituotteiden myyntiä.

– Lumityökalut ja muu lumeen liittyvä tavara sekä moottorikelkkailuun liittyvät vaatteet ja varusteet eivät nyt oikein liiku. Hittituotteeksi on noussut hiekoitusmurske, siitä on jo ollut pulaakin välillä, tavaratalopäällikkö Janne Niskanen kertoi.

– Talvikalastukseen liittyviä välineitä ja varusteita on mennyt kaupaksi aika normaaliin tahtiin, koska monin paikoin jäitä on kuitenkin jo riittävästi. Märkien ja loskaisten kelien takia myös lasinpesunesteitä ja pyyhkijänsulkia on myyty viime aikoina paljon.