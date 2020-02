Moni poliisi harkitsee alan vaihtamista, sillä kiire, väkivalta ja henkilöstövajaus kuormittavat – Oulun poliisilaitoksen työsuojeluvaltuutettu Tero Väyrynen toivoo pikaisia toimenpiteitä

Kun hoitoyössä keinot loppuu, niin poliisihan siihen soitetaan, eikö niin. Muuten kyseessä on toisten potilaiden tahallinen vaarantaminen. En ihan vähässä kummassa alkaisi vähätellä poliisin kokemaa väkivaltaa, koska siellä haalarin sisällä edelleen on ihan vaan toinen ihminen, hänkin on jokun isä tai äiti ja hänkin voi työssään vammautua. Kyllä se joskus vaan on ollut niin, että ilman poliisin tulemista paikalle ja ilman poliisiin ammattitaitoa joku olisi voinut näissä haastavissa tilanteissa kuolla myös hoitolaitoksissa ja sairaaloissa. Kun ihminen on suomeksi sanottuna umpihullussa tilassa, ja haluaa vahingoittaa toista, täytyy poliisin tietää mitä tehdä eikä suurempiin virheisiin ole varaa. Arvokasta ja raskasta työtä.