Miten lastenvaunut voivat jäädä bussien ovien väliin? – "En sanoisi, että kyseessä olisi toistuva ongelma"

Kalevan lukija otti lehteen yhteyttä näkemästään tilanteesta, jossa äiti oli nousemassa bussiin vaunujen kanssa. Kesken vaunujen noston bussin ovet sulkeutuivat ja äiti hätääntyi tilanteesta. Lukija kertoi todistaneensa samanlaista tilannetta aiemminkin ja epäili voisiko tilanteen syynä olla tiukat aikataulut.

Jääkö lastenvaunuja usein bussin sulkeutuvien ovien väliin, Oulun kaupungin joukkoliikennepäällikkö Edwin ’t Lam?

– Tällaisia tilanteita valitettavasti käy, mutta en sanoisi, että kyseessä olisi toistuva ongelma. Luulisin, että kyseessä on vuodessa yksittäinen tapaus. Kuljettajilla on peilit auton sisä- ja ulkopuolilla ja he pystyvät näkemään, ettei kukaan ole välissä, kun ovet menevät kiinni. Voi olla mahdollista, että ovien väliin jää jos kuljettaja painaa äkkiliikkeen vuoksi nappia, kun matkustaja on nousemassa bussiin.

Kuka vastaa turvallisuudesta, jos lastenvaunut tai jokin muu bussiin nostettava laite jäävät ovien väliin?

– Lähtökohtaisesti turvallisuus on kuljettajan vastuulla siinä vaiheessa, kun matkustaja on kyydissä. Kuljettaja voi myös kertoa asiakkaalle, että lastenvaunuista ja pyörästä tulee pitää kiinni, kun auto on liikkeellä.

Tilanteen nähnyt lukija pohti voisiko tilanteen syynä olla tiukat aikataulut. Miten tarkasti aikataulutettuja pysäkkien ohittamisajat ovat?

– Aikataulujen tiukkuus vaihtelee linjasta ja kellonajasta. Aamu- ja iltapäiväruuhkan aikana on enemmän matkustajia, jolloin linja ei etene samalla tavalla kuin keskellä päivää. Myös muu liikenne saattaa hidastaa linja-auton etenemistä ruuhkan aikana. Aikataulujen tiukkuuden takia ei ajeta huolimattomammin. Liikenneturvallisuus on aina päällimmäinen.

Millaiset tilanteet saattavat aiheuttaa vaaraa bussissa? Mitkä ovat yleisimpiä vaaratilanteita?

– Ainoa vaaratilanne mitä tulee mieleen on se, että joku astuu sisälle tai ulos silloin kun ovi menee kiinni. Liikkeellä olevassa bussissa vaaraa voivat aiheuttaa esimerkiksi äkkijarrutukset, kun ihmisen paino pyrkii eteenpäin bussin pysähtyessä. Vaaratilanteen voi aiheuttaa myös se, että lastenvaunut tai polkupyörä ovat jätetty itsekseen ja matkustaja istuu jossain muualla. Vanhemmalla tulee myös huolehtia omalla istuimella istuvasta pienemmästä lapsesta.