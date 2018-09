Mitä pitää tehdä, jos löytää loukkaantuneen eläimen?

Oulun Lintulammella herätti huolta haavoittunut sorsa, jonka kyljessä törrötti nuoli. Oulun poliisi sai lauantai-iltana tiedon loukkaantuneesta sorsasta, josta tehtiin useita ilmoituksia myös Oulun seudun eläinsuojeluyhdistykselle. Lopulta keskiviikkona poliisi kertoi lopettaneensa kituvan sorsan.

Kenelle pitää ilmoittaa, jos näkee loukkaantuneen eläimen, vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja Marjo Mettovaara Oulun seudun eläinsuojeluyhdistyksestä?

– Loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten auttaminen on kansalaisvelvollisuus, se on kirjattu eläinsuojelulakiin. Akuutisti apua tarvitsevista luonnonvaraisista eläimistä tulee ilmoittaa viranomaisille.

– Jos löytää pienen loukkaantuneen eläimen, se pitäisi yrittää ottaa kiinni ja toimittaa se eläinlääkärille. Isommasta eläimestä kannattaa soittaa poliisille.

– Nämä ovat aina tapauskohtaisia juttuja. Eläinsuojeluneuvojat voivat antaa lisätietoja. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys tekee jonkin verran vapaaehtoistyötä loukkaantuneiden lintujen eteen.

Pitääkö loukkaantunut villieläin lopettaa itse?

– Esimerkiksi liikenteessä vammautuneen pienen villieläimen lopettaminen on jokaisen velvollisuus. Jos siihen ei pysty, eläin on toimitettava eläinlääkärille. Kaikki eläinlääkärit, myös yksityisillä eläinlääkäriasemilla, lopettavat tällaiset eläimet maksutta. Isompien loukkaantuneiden villieläimien lopettaminen on poliisin ja muiden viranomaisten vastuulla.

Miten usein eläinsuojeluyhdistys saa ilmoituksia loukkaantuneista eläimistä?

– Ilmoituksia saattaa tulla päivittäin varsinkin keväisin, jolloin eläinten poikaset ovat liikkeellä. Eniten ilmoituksia tulee linnuista, oravista, siileistä ja jäniksistä. Isommista loukkaantuneista eläimistä osataan jo soittaa poliisille ja pelastuslaitokselle.