Mitä kuuluu, Jonna Pulkkinen? "Kaikki hyvät ideat alkavat vähän niin kuin vitsistä – Jallu-kirja oli ensimmäinen."

Jonna Pulkkinen on oululainen tietokirjailija, toimittaja ja Röyttä Rockin tuottaja. Hänen ensimmäinen teoksensa julkaistiin vuonna 2013. Jallu-kirja käsitteli Jaloviinaa ja sen historiaa. Tämän jälkeen Pulkkinen on kirjoittanut muun muassa Koskenkorvasta, kieltolaista ja Lonkerosta – ja toki muustakin kuin alkoholista.

Mitä kuuluu, Jonna?

Kiitoksia oikein hyvää, flunssa yrittää hieman lannistaa. Muuten mukava kevät menossa, töitä riittää ja niin edespäin.

Olet kirjoittanut vinon pinon tietokirjoja. Onko työn alla jo uusi kirja?

On parikin projektia. Yksi tilaushistoriikki on työn alla. Sitten on oma projekti, joka kulkee sellaisella työnimellä kuin Punainen pusero. Se käsittelee neuvostopartisaanien historiaa. En aio pitää mitään kiirettä sen kanssa, vaan haluan edetä siinä rauhallisesti. Molempia kirjoja teen kuitenkin koko ajan.

Miten sinusta tuli tietokirjailija?

Kaikki hyvät ideat alkavat vähän niin kuin vitsistä. Jallu-kirja oli ensimmäinen, ja se alkoi vitsistä. Jallustahan on esimerkiksi lauluja, mutta siitä ei ollut kirjaa. Mukavaa hommaahan tämä on.

Useimmat teoksesi käsittelevät alkoholia tavalla tai toisella. Mikä alkoholissa kiinnostaa niin paljon?

Ensin oli se Jallu-kirja. Seuraavat kirjat olivat sellaisia, joita kustantaja ehdotti. En itse ajatellut, että minusta tulisi viinakirjailija. Jotakin täytyy kuitenkin tehdä henkensä pitimiksi. Tuli sitten tehtyä ne.

Mikä alkoholi on oma suosikkisi?

Hmm…se vähän vaihtelee. Olen viime aikoina tykästynyt sour-pohjaisiin drinkkeihin, Pisco sour esimerkiksi. Kävimme vähän aikaa sitten kaveriporukalla Lontoossa, ja siellä tuli raparperi-sour vastaan. Hyvin valmistettu coktail on suosikkini nyt.

Olit järjestämässä Röyttä Rockia Iin Röytän saaressa viime kesänä. Onko jatkoa tulossa ensi suvena?

On tulossa jatkoa. Tänä vuonna päivämäärä on 17.8. Olemme pohjoisen parhaat –äänestyksessä vuoden erityismaininta –kategoriassa ehdolla. Lämmittää erityisesti mieltä se, että ilmeisesti yleisö äänesti meidät siihen mukaan.

Mistä idea festivaalin järjestämiseen juuri Röytän saaressa?

Vähän kuten Jallu-kirjan kanssa, että sopivasti alkoholia ja huonot jutut. Niina Halosen kanssa olimme Maakinen martinniemi –risteilyllä, jossa idea syntyi.

Mitäpä muuta elämääsi mahtuu kuin festivaalin järjestämistä ja tietokirjojen kirjoittamista?

Hyvin rakas harrastukseni on flamenco. Olen oululaisen Flamencoyhdistys Palo Nuovon puheenjohtaja. Oululainen flamenco täyttää 30 vuotta, ja marraskuulle olemme järjestämässä juhlaa.