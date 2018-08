Mitä kuuluu, Ilkka Mikkola? ”Joukkue on iskukykyinen, olemme ennakkosuosikkien joukossa”

Kahdeksan liigamestaruuden mies Ilkka Mikkola on jättänyt pelikentät taakseen, mutta pyörii yhä tiiviisti huippukiekon parissa. Työnantajana toimii yhä Oulun Kärpät. Työpaikka on vaihtunut kaukalosta toimiston puolelle.

Kaleva.fi soitti entiselle huippupuolustajalle ja kyseli miehen kuulumisia.

Ilkka Mikkola, mitäpä sinulle kuuluu tätä nykyä?

Työmaalla teen töitä, ja valmistaudutaan koko organisaation voimin tulevaan kauteen. Kausi alkaa, mutta paljon on töitä vielä tehtävänä.

Olet edelleen Kärppien leivissä. Minkälaista työtä teet nykyisin?

Myynti, markkinointi ja ottelutapahtumat. Niiden ympärillä pyörin, ja niihin panostetaan. Olen yhteyspäällikkönä nyt. Hommaa riittää laidasta laitaan.

Minkälainen joukkue Kärpillä on alkavalle kaudelle? Uusiiko joukkue mestaruuden?

Harjoituspelien perusteella joukkue on iskukykyinen ja varmasti olemme ennakkosuosikkien joukossa. Joukkue on ollut kasassa päivästä yksi alkaen, ja yhteisiä hetkiä on saatu jo aika hyvin. Joukkue on hyvällä tiellä.

Mitä Kärpille kuuluu urheilusuoritusten ulkopuolella? Onko jotain uutta luvassa esimerkiksi ottelutapahtumaan?

Halliin on rakennettu ihan uusi valaisujärjestelmä. Se on ehkä suurin muutos, mitä Raksilan areenassa on ollut. Nyt mennään nykyaikaisella LED-tekniikalla. Pystymme käyttämään sitä hyväksi erilaisissa tilanteissa pelitapahtumassa. Se antaa mahdollisuuden tuoda erilaista materiaalia peleihin.

Jään alla on uudet LEDit ensimmäisenä maailmassa. Siellä on vaihtuvia mainoksia ja varmasti pystytään tekemään sinne esimerkiksi pelaajaesittelyitä tai vastaavaa. Katsotaan, mihin päästään kauden alkuun mennessä. Kaikki on meille tietysti vähän uutta ja ihmeellistä.

Mikkola palasi vielä kaudeksi 2016-2017 Kärppiin. Sen jälkeen pelaajaura loppui. KUVA: Jarmo Kontiainen

Kahdeksan mestaruutta, siitähän sinut parhaiten tunnetaan. Kannua pääsit nostamaan kolmessa eri seurassa (TPS, Jokerit, Kärpät). Oliko sinulla pelisilmä senkin suhteen kunnossa, että osasit aina hakeutua sellaisiin seuroihin, joissa voittaminen oli mahdollista vai mikä tuota selittää?

Ei mestaruutta voi arvata. Tilanteet vain menivät niin, ja ajauduin näihin seuroihin. Sitten saatiin aina hyvä joukkue kasaan. Monen asian yhteensattumaa se oli, mutta ei siinä mitään laskemista ollut. Ainahan siinä omakin panos oli mukana. Yleensä sain mahdollisuuden päästä hyvään ja menestystä tavoittelevaan joukkueeseen.

Tuleeko harrastettua kuntoilua nykyisin?

Elän sellaista murrosvaihetta elämässä. Koko elämäni ajan minulla on ollut tavoitteita ja niiden eteen on pitänyt harjoitella. Nyt liikun vain silloin, kun huvittaa. Enemmän pitäisi liikkua, jos rehellisiä ollaan.

Miten vietät muuten aikaasi?

Lasten harrastuksia, koirien kanssa ulkoilua ja ihan tavallista kotielämää.

Mitä kuuluu -juttusarjassa pirautamme Oulussa tai muualla Pohjois-Suomessa tutuksi tulleille ihmisille ja kysymme, mitä heille kuuluu nyt.