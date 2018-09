Missä on suojatien ylitystä odottavan paikka tässä risteyksessä? Liikenneinsinööri neuvoo välttämään pyöräbaanalla seisoskelua

Ratakadun risteyksessä Kainuuntien ylitystä suunnittelevalla jalankulkijalla tai pyöräilijällä voi mennä sormi suuhun uusien punaisten pyöräkaistojen kanssa. Missä pitäisi seisoa odottamassa vihreää valoa?

Vilkkaaseen aikaan tilanne näyttää sekavalta: osa seisoo punaisella väylällä, osa menee punaisen baanan ja autotien välissä olevalle kapealle kaistaleelle ja osa jää seisomaan jalankulkijoiden puolelle kadun toiselle laidalle. Baanaa ajavat pyöräilijät puikkelehtivat eri puolilla väylää seisovien välistä.

Jalankulkijoille ajateltu kaistale autojen ajoradan ja pyöräväylän välissä on hyvin kapea. KUVA: Jarmo Kontiainen

Missä suojatien ylitystä odottavan paikka on, Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala?

– On ajateltu, että jalankulkijan paikka on siinä heti ajoradan vieressä, ajoradan ja punaisen väylän välissä. Tuossa risteyksessä siihen mahtuu kuitenkin vain muutama ihminen. Jos tien ylitystä odottavia ihmisiä on enemmän, sitten pitäisi odotella kauempana jalankulkijoiden puolella. Kainuuntien suuntainen punainen väylä pitäisi jättää vapaaksi.

Vaaralan mukaan paikka on tiedostettu ongelmalliseksi jo suunnitteluvaiheessa, koska kevyen liikenteen väylää ei ole mahdollista leventää viheralueen puolelle. Olemassa oleva katutila on kapea ja viereisen tontin raja tulee nykyisen asfaltin reunaan kiinni. Autojen ajokaistoihin koskeminen olisi ollut liian suuri operaatio.

Kyseinen risteys on Vaaralan mukaan hankala paikka, koska siinä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden poikittaisliikenne punaisen baanan yli on jatkuvaa. Lähellä on kouluja ja joukkoliikenteen pysäkkejä, joten Kainuuntien ylittäjiä on paljon. Vastaavasti Kainuuntien suuntaisesti menevää pyöräbaanaa kulkee paljon pyöräilijöitä.

Suojatien ylitystä odottaville ei ole maalattu katuun "odotustilaa", mutta Vaarala uskoo, että oululaiset löytävät sopivat odotuspaikat ajan kanssa. Hän kuitenkin kehottaa olemaan valppaana aina pyöräbaanalle astuttaessa, sillä törmäysriski on olemassa.

– Sen takia väylät on värjättykin punaiseksi, että ne hoksattaisiin helposti. Jonkinlaisten hälytyskellojen pitäisi soida, että nyt ollaan astumassa huomiota vaativalle kohdalle, Vaarala sanoo.