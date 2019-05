Mirja Vehkaperä nousemassa Oulun vaalipiirin äänikuningattareksi, Janne Kaisanlahdelle eniten ääniä Lapissa

Keskustan ehdokas Mirja Vehkaperä on nousemassa Oulun vaalipiirin äänikuningattareksi.

Vehkaperä on saanut yhteensä 19,4 prosenttia äänistä, kun äänistä oli laskettu yli 60 prosenttia.

Seuraavaksi eniten Oulun vaalipiirissä ääniä on saanut perussuomalaisten Laura Huhtasaari, joka on saanut 5,1 prosenttia äänistä.

Vehkaperän ja Huhtasaaren takana on keskustan Mauri Pekkarinen, joka on kerännyt 4,5 prosenttia Oulun vaalipiirin äänistä. Pekkarisen jälkeen eniten ääniä on saanut Eero Heinäluoma, jota on äänestänyt tämän hetkisen tuloksen mukaan 4,2 prosenttia Oulun vaalipiirissä äänensä antaneista.

Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen on saanut 3,8 prosenttia äänistä.

Lapin vaalipiirissä eniten ääniä on saanut keskustan Janne Kaisanlahti, joka on saanut 13,1 prosenttia äänistä, kun vaalipiirin äänistä on laskettu yli 70 prosenttia. Seuraavaksi eniten ääniä on saanut SDP:n Mikkel Näkkäläjärvi, jonka äänisaalis on 8,3 prosenttia.

Laura Huhtasaari ja Eero Heinäluoma ovat keränneet suosiota myös Lapin vaalipiirissä. Huhtasaarelle äänensä on antanut 7 prosenttia ja Heinäluomalle 5,1 prosenttia. Mauri Pekkarinen on saanut 4,8 prosenttia äänistä.

Katso europarlamenttivaalien läpimenijät sekä kaikkien ehdokkaiden äänimäärät vaalipiireittäin.