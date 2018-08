Ministerit vierailivat poliisiasemalla Hiukkavaarassa – tontilla on varattu paikka myös oikeuslaitokselle

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) vierailivat Oulun pääpoliisiasemalla Hiukkavaarassa tutustumassa poliisilaitoksen ja Oulun vankilan yhteiskampuksen suunnitelmiin.

Turvallisuuskampus-nimellä etenevän suunnitelman tarkoitus on saada Oulun vankila pääpoliisiaseman yhteyteen. Tontilla on myös varaus oikeuslaitokselle. Oulun poliisipäällikkö Sauli Kuha toivoo oikeuslaitosta Hiukkavaaraan. Hänen mukaan oikeuslaitoksen nykyinen sijainti Raksilassa tuo lisähaasteita esitutkintaan, koska syyttäjät ovat erillään poliisiasemasta. Myös aluejohtaja Mika Antikainen Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueelta toivoo oikeuslaitoksen muuttoa Hiukkavaaraan.

Yhteiskampuksella haetaan taloudellisten hyötyjen lisäksi toiminnallisia hyötyjä osapuolille. Vastaavanlaista ratkaisua, jossa laitokset olisivat omina rakennuksinaan toistensa välittömässä läheisyydessä, ei ole Suomessa toteutettu. Hyötyjä saataisiin esimerkiksi vankien kuljettamisessa, tutkinnan kuulusteluliikenteessä ja taustatoimintoihin, kuten ruokahuoltoon. Poliisin ja rikosseuraamuslaitoksen yhteiset koulutustilat helpottaisivat yhteisten koulutusten järjestämistä.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan toiminnalliset edut olisivat ainutlaatuiset.

– Kampuksella pystytään kokeilemaan yhteistyötä saumattomammin kuin aiemmin.

Rikosseuraamuslaitos on aloittanut tarvesuunnittelun vankilan muuttamisesta Myllytullista poliisiaseman yhteyteen. Vankilaa suunnitellaan rakennettavaksi poliisiaseman itäpuolelle. Viime keväällä valtioneuvoston kehysbudjetissa varmistui rahoitus Oulun ja Vaalan vankiloiden hankkeisiin. Yli kuuden miljoonan euron lisäbudjetti hankkeisiin on vuodesta 2022 alkaen. Tarvesuunnittelun on tarkoitus valmistua lokakuun alkuun mennessä, minkä jälkeen hankesuunnittelun tekeminen aloitetaan. Hankesuunnittelun on tarkoitus valmistua ensi toukokuussa.