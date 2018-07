Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon lähettämä kirje ei ole aiheuttanut Oulussa suuria toimenpiteitä, koska potilaiden ja ikäihmisten helleahdinkoa on yritetty helpottaa pitkin kesää.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko lähetti viime viikon torstaina kunnille ja sairaanhoitopiirille kirjeen, jossa hän muistuttaa pitämään helteellä huolta ikäihmisistä.

Kirjeessään ministeri nostaa esiin erityisesti yksinasuvien ikäihmisten ahdingon, koska esimerkiksi muisti- tai liikuntarajoitteisilla ihmisillä kuumuudelta suojautuminen ei välttämättä ole mahdollista.

Oulussa ikäihmisten tilannetta on pyritty helpottamaan pitkin kesää, minkä vuoksi kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) eivät ole aloittaneet lisätoimenpiteitä ministerin kirjeen vuoksi.

Oulun kaupungin vs. terveysjohtaja Liisa Kylmäsen mukaan esimerkiksi kaupunginsairaalan tuuletusta on tehostettu. Lisäksi Hiirosenkotiin on otettu asiakkaita sosiaalipäivystyksen kautta vuorohoitojaksolle kuumuuden vuoksi.