Miksi OYS ei informoi saattajaa potilaan siirrosta? – Iäkäs saattaja sai odotusaulassa kolmelta yöllä soiton, kun potilas oli viety Oulunsaloon

äitini vietiin kerran oyssiin ja soittelin perään tuntien päästä potilastiedusteluun. siellä ei tiedetty ja käskettiin soitella ympäri maakuntia jos jospa jostain löytyisi...soitto toisen keraan ja kysyin että ilmaanko hän on oli haihtunut ,no sitten vasta annettiin päivystyksen numero mistä voisi kysellä...no soitin päivystykseen ja siellä kyseltiin kellonaikaa milloinkahan on tullut oysiin,sitten selvisi että on siirretty muohokselle..soitto sinne ja hoitaja vastasi että on tullut mutta emme pysty hoimaan kun ei ole lääkäreitä ja näytteitä ei voi ottaa.hoitaj lähetti ambulanssilla takaisin oyssiin ...puhelinkin oli mukana laukussa mutta se oli otettu pois..luulis tietotekniikka aikana pystyvän parempaan potilaan seurantaan ..?osivat edes antaneet puhelimen..