Oulun lyseon lukion remontti oli kaupunginhallituksen esityslistalla maanantaina 28.10., mutta kaupunginjohtaja Päivi Laajala päätti kuitenkin poistaa remontin hankeselvityksen ja tavoitekustannusarvion vahvistamisen esityslistalta.

Miksi poistitte asian listalta, kaupunginjohtaja Päivi Laajala?

– Kyse on lähinnä valtuuston informoinnista. Yksistään lukioverkon tarkasteleminen ilman koko kouluverkon tarkastelua on haasteellista. Sovittiin, että kaupunginvaltuustoa informoidaan hankeselvityksestä 11. marraskuuta ja hankeselvitys otetaan kaupunginhallituksen esityslistalle heti seuraavana päivänä 12. marraskuuta.

– Kaupunginhallitus ottaa kantaa asiaan viimeistään 18. marraskuuta, jolloin kaupunginhallitus antaa valtuustolle oman budjettiesityksensä. Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä lukion peruskorjaus on erillisinvestointina.

– On myös hyvä muistaa, että kaupungin talouden ja toiminnan ulkoinen arviointi on parhaillaan työn alla, ja todennäköisesti myös sivistys- ja kulttuuritoimen palveluverkko on siinä arvioitavana. Olen budjettiesityksessäni esittänyt, että lyseon peruskorjaus on tarpeellinen.

Riittääkö kaksi viikkoa valtuuston informoimiseen?

– Mielestämme se riittää. Tässähän keskusteluttaa se, mikä kiinteistön käyttötarkoitus voisi olla. Rakennus on arvorakennus ja suojelukohde, ja sen saneeraus on joka tapauksessa tarpeellinen. Lukiokoulutuksen oppilasennusteet huomioiden joka tapauksessa tilat lukiokoulutukselle tarvitaan.