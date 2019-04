Mikko Salmi sai eron luottamustoimista

Tässä on taas surullinen esimerkki siitä kuinka julkissektorin keskeisiin tehtäviin on pääsy vain ja ainoastaan poliittisilla virkahenkilöillä. Käytännössähän tämä tarkoittaa virkakieltoa muilta, ja menettely täyttää rakenteellisen korruption tunnuspiirteet. Poliittisiin puolueisiinhan kuuluu vain alle 6 % suomalaisista. Tähän on pakko saada muutos.