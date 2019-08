Mikko Kinnunen luuli perehtyvänsä oppositiotyöhön, mutta päätyikin hallitusneuvotteluihin – tärkein unelma eduskuntatyön osalta on jo toteutunut

Mitkä ovat Kinnusen "kristilliset arvot"? On nimittäin niin, että niitä on aika monenlaisia tänä päivänä, mutta mitkä ovat Kinnusen? Kehuja oli vain puolueen suuntaan, mutta arvopohja jäi köyhäksi tässä jutussa, joka juuri tänä päivänä olisi tärkeä. Onko entinen kristillisen kansanopiston rehtori konservatiivinen, vai liberaali? On nimittäin niin, että kepu menettää koko ajan äänestäjiä juuri ns. konservatiivisten arvojen kannattajissa.