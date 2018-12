Mikä oli vuoden 2018 ilahduttavin juttu? Kokosimme kahdeksan ehdokasta, äänestä suosikkiasi

Tähän vuoteen on mahtunut ikävien uutisten lisäksi myös useita ilahduttavia ja hauskoja juttuja. Nyt on aika valita Kaleva.fi:n ilahduttavin juttu vuodelta 2018.

Äänestysaikaa on tämän vuoden loppuun saakka. Äänestyslomake löytyy jutun lopusta.





1. Pötköttelytunnit tulivat kuntokeskuksiin – päiväunet ovat uusi trendi

Ei ole kovinkaan kauan siitä, kun puolen tunnin tehotreenit olivat se juttu kuntokeskuksissa kiireisille. Nyt uskotaan pötköttelyn parantavaan voimaan.

Testataan uusi Nokoset-tunti Heikinkadun Fressissä. Siinä kuntokeskuksen asiakkaille tarjotaan rentoutusta puolen tunnin ajan. Tunnilla opetellaan myös oikeaoppista, rentouttavaa hengitystä. Vartin ajaksi pannaan unimaskit päähän ja vedetään peitto korviin. KUVA: Jukka Leinonen

Pötköttelytunnilla vedetään peitto korviin ja unimaski silmille – ja otetaan nokoset, tai ainakin yritetään rentoutua. Tunteja markkinoidaan etenkin työelämästä tai hektisestä elämänmenosta stressaantuneille.

2. Oululainen 17-vuotias Jere lahjoitti hiuksensa syöpähoidossa olleen lapsen hiusperuukkeihin

Oululainen Jere Koskela kasvatti hiuksia ensin huvikseen, sitten hän kuuli mahdollisuudesta lahjoittaa leikatut pitkät hiukset syöpään sairastuneiden lasten hyväksi peruukkien tekoon.

KUVA: Lukijan kuva

Koskela opiskelee alaa, jossa autetaan ihmisiä, ja niinpä hän päätti tehdä hyvää myös hiustensa avulla.





3. Äkeäilmeinen kissaeläin muutti Ranuan eläinpuistoon – "Oli ensimmäisenä yönä vetänyt 15 hiirtä"

Ranuan eläinpuiston manuli KUVA: Ranua Zoo

Ranuan eläinpuistoon tuli uusi laji, kun 6-vuotias manuliuros muutti keväällä Korkeasaaresta Lapin eteläosiin. Ranuan eläinpuiston intendentti Mari Heikkilä kertoo, että luonnonvaraiset manulit elävät erakkomaista ja piilottelevaa elämää Aasian aroilla.

Manulilla on äkeä perusilme. Tuikeasta olemuksestaan huolimatta Ranualle muuttanut yksilö on Heikkilän mukaan leppoinen luonne.

4. Sorsaperhe pelastettiin sairaalan suljetulta sisäpihalta Oulussa

Rakennushuollon porukka huomasi toukokuun puolivälissä, että OYSin suljetulle sisäpihalle oli asettunut sorsaemo munimaan. Munia oli pesään ilmestynyt yli kymmenen. Miehet kävivät joka päivä katsastamassa tilanteen. Kuukauden lopussa miehet huomasivat, että emon seuraksi oli kuoriutunut kahdeksan poikasta. Emo ja pörröiset poikaset eivät päässeet suljetulta pihalta minnekään, vaan kiersivät kehää ilman ulospääsyä.

Sorsa pesi sairaalan suljetulle sisäpihalle. Poikasten kuoriuduttua täytyi järjestää "marssi luonnon helmaan" läpi monien mutkien.

Neljä miestä oli mukana operaatiossa, joka pelasti sorsaperheen suljetulta sisäpihalta Oulussa.





5. Oululaismies nosti 70 metrin syvyydestä hurjan pedon Norjassa – "Saattaa tarttua vaikka jalkaan kiinni, eikä päästä irti"

Oululaisen Antti Ylipekkalan pohjapilkkiin kävi kiinni hurjan näköinen kissakala kalareissulla Norjan Skibotnissa.

KUVA: Mies tuli vuonolta... / Lukijan kuva

Kala nousi veneeseen noin 70 metrin syvyydestä. Kissakalat voivat olla erittäin aggressiivisia. Ylipekkala kertoo, että työnsi kalan suuhun veneen airon, jotta se ei purisi muuta.





6. Rovaniemen biitsi-porot nousivat nettihitiksi maailmalla – myös auringonottajien ja uimarien rentoa suhtautumista poroihin ihmetellään

Hellekesä sai myös porot kokoontumaan Kemijoen varressa olevalle uimarannalle Rovaniemellä. Uimarannalta napattu kuva nousi nettihitiksi maailmalla.

Uimarannan viereisessä puistossa on poroille maittavaa ruohoa. KUVA: Anna Muotka

Kuvaa kommentoineita ihmisiä viehättivät porojen lisäksi se, että ihmiset viettivät porojen rinnalla rantaelämää kaikessa rauhassa.





7. Kallen pihalla Huonesuolla on omat valofestarit ennen joulua – pihapiiriä koristavat tuhannet lamput ja lasertykit

Oulun Leväsuontiellä sijaitseva omakotitalo pihoineen kerää katsojia kauempaakin ennen joulua. Pienimuotoinen nähtävyys on saanut ohikulkijat pysäyttämään autonsa valokuvia varten.

Huonesuolla Kalle Penttilällä on komeat jouluvalot.

Valomeren keskellä asustaa Kalle Penttilä, joka on koristellut antaumuksella taloansa ja pihaansa jouluvaloin jo kymmenkunta vuotta.





8. "Kutsu jo soi iltahuudon" – Seitsemänvuotias Anton esitti iltahuudon muhoslaiselle veteraanille

Oululainen Anton Häkkinen, 7, on ihastunut perinteiseen Veteraanien iltahuuto -kappaleeseen ja halusi päästä esittämään sen sotaveteraanille. Ennen itsenäisyyspäivää Antonin toive toteutui. Hän pukeutui parhaimpiinsa ja kävi esittämässä kappaleen palvelutalossa asuvalle Kaarlo Maneliukselle.

Oululaisen Anton Häkkisen onnen täyttymys oli päästä esittämään Veteraanin iltahuuto muhoslaiselle rintamaveteraani Kaarlo Maneliukselle.

Anton on myös oopperalaulaja, baritoni Jorma Hynnisen ihailija. Antonilla on tapana soittaa toisinaan Hynniselle ja laulaa. Hynnisen mukaan poika on selvästi lahjakas.