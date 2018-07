Mihin koiran tai hevosen käyttää uimassa? Yleisille uimarannoille niitä ei saa viedä

Kaikki ihmiset eivät ole tietoisia mikä on virallinen ranta ja mikä ei... Osa koiranomistajista on hukassa ja löytyy niitäkin jotka luulevat ettei koiraa saa missään rannalla uittaa missä ihmisiä käy.... Oulussa hyvin vähän virallisia rantoja siihen nähden kuinka paljon rantoja löytyy eli kun perehtyy vähän missä viralliset rannat sijaitsee voi huoletta uittaa koiraa sitten niillä muilla rannoilla joita ri ole mainittu. Se että rannalla käy ihmisiä uimassa ei tee siitä virallista, sen tekee kunta joka on päättänyt virallisista rannoista.